Green Day | 30 anni di Dookie | l' album della rivoluzione pop-punk

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 2024 è davvero l'anno deiDay: prima la pubblicazione, il 19 gennaio, del quattordicesimoSaviors, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo; oggi la ricorrenza del trentennale di, il disco che li ha consacrati definitivamente a livello internazionale; a settembre, infine, compirà 20American Idiot, il loro lavoro più politico, che ha riportato il pop-ai vertici delle classifiche del terzo millennio. Pubblicato il 1º febbraio 1994,ha venduto da allora oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 10 milioni solo negli Stati Uniti, diventando così il primoad essere certificato Diamante dalla RIAA e vincendo un Grammy Award nella categoria Best Alternative. ...