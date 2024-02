Grassani | “Penalizzazione caso Osimhen? Ipotesi fantasiosa e fuori da ogni logica”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’avvocato Mattiaesclude il rischio diper il Napoli nel: le ultime notizie. L’avvocato Mattiaha respinto categoricamente l’di un possibile rischio diper il Napoli nellegato a Victor. Ai microfoni di Tv Play,ha dichiarato che l’idea di unaè “da”, tranquillizzando così i tifosi del club partenopeo. Secondo l’avvocato, al momento non esistono, né nell’immediato né nel medio periodo,di procedimenti di giustizia sportiva che possano comportare sanzioni per il Napoli. Ha ...

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Victor Osimhen, complice l'inchiesta aperta per chiarire le modalità che portarono all'acquisto e al conseguente trasferimento in Italia del centravanti ...Il caso Osimhen è tornato a scuotere il Napoli e i napoletano in queste settimane. La chiusura delle indagini della Procura di Roma su Aurelio De Laurentiis apre ora un nuovo capitolo ...Il Napoli rischia una penalizzazione in classifica per la riapertura del caso Osimhen Un noto avvocato ha risposto all'interrogativo.