Grande Fratello | Sergio D' Ottavi ruba un bacio a Greta Rossetti | Sei impazzito?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) I rapporti trasono cambiati nelle ultime ore, anche se l'ex tentatrice non ha apprezzato del tutto ilto del coinquilino del. Le dinamiche nella casa delsono in continua evoluzione. Nelle ultime ore, i rapporti trasembrano essere migliorati, nonostante l'ex tentatrice abbia nominato lo chef nell'ultima puntata, rivelando il suo voto nel segreto del confessionale. Tuttavia, unto daha infastidito, che ha voluto immediatamente chiarire la sua posizione. I Rapporti traLa complicità tra...