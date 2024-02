Grande Fratello | il momento più commovente | da anni non ci si emozionava così

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questa edizione delvede al centro delle sue puntate le liti. Tutti sono rimasti sorpresi quindi della sorpresa e della storia di un concorrente. Vediamo insieme quale. Ilè uno dei reality di punta di Canale 5. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha scelto una linea anti-trash rispetto alle precedenti edizioni, optando per concorrenti vip e persone non famose. Aldominano le liti – Screen video Mediaset Infinity-cityrumors.itL’obiettivo di Pier Silvio Berlusconi era far emergere le storie di ognuno di loro ed evitare liti che danneggiassero il programma. Nella casa in queste settimane abbiamo visto varcare la porta rossa sia famosi attori che persone sconosciute alpubblico. Peccato però che l’attenzione ...

Una scena al Grande Fratello ha sorpreso i fan. Giuseppe è stato beccato a preparare le nomination mentre credeva di non essere ripreso.Il Fratello ha deciso di punire i concorrenti per aver violato il regolamento. Molti inquilini della casa hanno infatti parlato senza microfono. La punizione decisa dal reality è… Leggi ...Dopo il Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti si rifiuta di condividere contenuti di coppia, secondo quanto detto da Deianira Marzano.Il Grande Fratello, noto per i suoi colpi di scena e le storie d’amore avvincenti, continua a far parlare di sé. Mirko Brunetti, ex concorrente che ha catturato l’attenzione del pubblico, è al centro ...La gola profonda ha sentenziato: ci stanno riprovando! Da un po’ di tempo sul web circolava la notizia di avvistamenti di due ex gieffini che erano stati insieme per qualche tempo ma che poi si erano ...