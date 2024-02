“Grande Fratello” | Beatrice Luzzi fa una rivelazione choc su Varrese

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 febbraio 2024) News tv. “Ho paura. Sa cosa ho visto”:su– Ma quale tregua? “Non si fanno patti tra leoni e uomini”, diceva Achille ad Ettore nell’Iliade. Senza scomodare il noto poema omerico, possiamo dire comunque che non può esistere alcun accordo nella Casa del “” trae Massimiliano. Da sempre rivali, i due continuano a punzecchiarsi. E adesso gli autori li hanno messi uno contro l’altro, forse proprio per stuzzicarli: sono stati scelti come capitani delle due squadre della prova creatività. Leggi anche: Ilary Blasi rompe il silenzio sui presunti amanti: fuori la verità Leggi anche: Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovi dettagli importanti sulla ...