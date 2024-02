Grande Fratello 2024 | Alfonso Signorini non condurrà più il reality? Spunta il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La prossima stagione televisiva di Mediaset potrebbe vedere numerose novità per il, la cui attuale edizione sta volgendo al termine. A quanto pare, a partire dal prossimo anno, i telespettatori potrebbero vedere un nuovo conduttore alla guida. Ebbene sì perché diverse voci spingonolontano dal programma, i cui autori avrebbero voglia di cambiare una struttura ormai ripetitiva.: ultimo anno per? Come in molti ricorderanno, la scorsa edizione della versione vip delfu un’autentica disfatta. In molti condannarono la scelta dei concorrenti, così come le mancate sanzioni durante l’avventura. A ...