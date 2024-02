Grand Slam di Judo | a Parigi Scutto fa bronzo | il pass olimpico si avvicina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Splendida Susannaancora una volta. L’Azzurra delTricolore, che ha collezionato numerose medaglie internazionali, ha fatto centro aldi, verso la qualificazione alle Olimpiadi, sempre più vicina. E’ arrivata la medaglia dinella gara di oggi nei 48 kg: “Sono supercontenta perché è sempre stato uno dei miei piccoli sogni arrivare sul podio del… –ha raccontato a caldo la, come riporta fijlkam.it– l’ho sempre vista come la gara dei campioni, anche per com’è organizzata. Arrivare oggi sul podio mi rende veramente fiera, anche se non nascondo che sono un po’ delusa per la semifinale. Stavo vincendo e ho visto sfumata ...