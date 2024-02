Graduatorie ATA terza fascia | EIPASS 7 USER valida con esame integrativo Chiarimenti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale diventa requisito di accesso alleATA di. L'obbligo entrerà in vigore dal 1° maggio 2024 a seguito della firma definitiva del CCNL Istruzione e ricerca 2019-21. L'obbligo riguarderà sia i nuovi inserimenti sia gli aspiranti già presenti in graduatoria. L'articolo .

Diverse novità in arrivo per le Graduatorie di terza fascia ATA dopo la firma definitiva del CCNL Istruzione e ricerca. Dal 1° maggio 2024 entrerà ... (orizzontescuola)

Uil Scuola Rua, che in tempi non sospetti chiese al Ministero un incontro per avere chiarimenti sul conseguimento della certificazione ... (orizzontescuola)

È scontro nel mondo del personale Ata amministrativo, tecnico e ausiliario del pianeta scuola. Da alcuni giorni il futuro di migliaia di impiegati, collaboratori e quelli che un tempo chiamavamo bidel ...Il CCNL 2019/2021, nel trattare dell’ordinamento professionale personale ATA, ha introdotto delle novità non solo in merito alle aree, riducendole da 5 a 4, ma ha rivisto i titoli e le mansioni in rel ...Diverse novità in arrivo per le graduatorie di terza fascia ATA dopo la firma definitiva del CCNL Istruzione e ricerca.