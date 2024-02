Governo e Stellantis alla guerra dell’auto | pesa l’ossessione elettrico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra ildi Giorgia Meloni e, che malgrado abbia la sede all’estero resta la prima impresa del Paese, ormai èaperta. L’esecutivo vuole arrivare all’obiettivo di un milione di auto prodotte in Italia,replica che senza aiuti è impossibile, perché mancano le condizioni economiche. Dopo l’attacco del ministro delle Imprese Adolfo Urso e la proposta di un confronto televisivo, a guidare la controffensiva è stato ieri Carlos Tavares: ilitaliano “dovrebbe proteggere meglio i suoi posti di lavoro invece di attaccarci”, ha scandito con una inusuale durezza l’amministratore delegato diin una intervista a Bloomberg. In ogni caso il gruppo franco-italiano non ci sta a diventare il “capro espiatorio deldavanti ai ...