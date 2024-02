Gorgonzola guida i servizi sociali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024), si cambia: dopo 15 anni passa da Cernusco ail ruolo di capofila del distretto 4, l’ambito territoriale che pianifica le politichesu un bacino di nove comuni nella zona centrale della Martesana. Il passaggio del testimone avverrà in autunno, l’annuncio è stato dato l’altra sera, in consiglio comunale, dal vicesindaco Nicola Basile: "Un cambiamento frutto di un confronto, ma anche l’opportunità di una ‘ristrutturazione’ di un settore così delicato e di questi tempi così complesso. Ci aspettano sfide importanti. La più impegnativa? Il contrasto alla povertà". Cernusco sul Naviglio era comune capofila dell’ente dal 2009. La scelta del passaggio dovuta a vari fattori, primo fra gli altri la decisione di dotare l’"ufficio di piano" del distretto di sede e personale dedicato, in primis ...