Gli incassi di gennaio raccontano la voglia di cinema

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per tanto tempo, in Italia, si è sottostimato il pubblico. Ma ancora oggi lo si continua a fare, millantando di come ormai la cultura della sala sia svanita e la comodità delle piattaforme abbia preso il sopravvento. Ma sono sempre state e rimangono, fondamentalmente, scuse. Scuse da parte di chi non hao non ha le capacità di investire. Scuse da parte di chi ha sempre preferito, quasi giustamente, il facile guadagno al rischio culturale. Ma i dati cinetel del box office italiano di questo primo mese del 2024 citutt’altro. E analizzare glidinon ci permette solamente di vedere l’andamento economico di un’industria che nel 2024 dovrà affrontare, almeno in Europa, uno dei suoi anni peggiori. Ma ci permette di capire quali sono i gusti di un pubblico sempre e comunque affamato di ...