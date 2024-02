Gli arabi voltano le spalle a Biden | perché ora rischia la rielezione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca, abitano circa 300mila arabo-americani. Questo importante bacino di voti per i democratici ha espresso la sua contrarietà alla linea adottata dain Medio Oriente

Cori – Nel pomeriggio del 31 gennaio a Cori (LT), presso il centro “Argento Vivo” si è tenuto l’incontro per proseguire la campagna di ... (temporeale.info)

Caserta . “La legalità e la giustizia sono due concetti prioritari per ogni società civile. La legalità permette di distinguere i corretti ... (casertanotizie)

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Non ci ha pensato neanche un attimo il 40enne che, nonostante il figlio avesse manifestato mancanza di rispetto per ... (dayitalianews)

Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, diceva il Trap. Barbara Exignotis, Lady Frassica , dice gatto e pure qualche parolaccia. Mario Giordano ... (liberoquotidiano)

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di ... (anteprima24)

Scuole esclusive e università-feticcio: la società britannica è dominata da regole ferree ma anche (da sempre) non preclusa agli “altri”. A condizione ...Hamas sostenuta dai musulmani, la reazione di Israele, Libano e Houthi: ciò che può far precipitare la guerra è ancora la Cisgiordania ..."La violenza dei coloni israeliani è una minaccia alla pace", dice l'ordine esecutivo emesso da Biden - il cui consenso tra gli arabi americani è calato del 40%. "Lavoriamo per i 2 Stati", spiega il p ...