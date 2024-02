Gli Amatori Podismo calano due assi per la ‘Strabenevento’ | Meucci e Yaremchuk ai nastri di partenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa macchina organizzativa si era messa in moto con largo anticipo per fare in modo di mettere in piedi un’edizione della Strabenevento unica nel suo genere e alla fine il direttivo ha mantenuto la promessa perchè i primi due annunci per l‘edizione numero 31 della kermesse del primo maggio sono di quello che non passano sotto silenzio. Due presenze che innalzano il tasso tecnico della gara, già alto di suo, e che daranno lustro alla manifestazione targataBenevento. Il primo nome è quello di Daniele, atleta della nazionale italiana da poco più di un’ora sulla distanza di 10km e da 2:09:25 sui 21km, campione europeo di maratona a Zurigo 2014 per citare solo uno dei suoi trionfi, e sono tanti. L’altro colpo messo a segno è quello di Sofia, oro ai campionati ...