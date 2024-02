Gli alieni e le piramidi e l’AI

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ci avete segnalato un testo che sta circolando in certi gruppi social italiani, un testo di cui non riporteremo l’autore – non ha alcun senso dargli visibilità – ma che rientra in quelle storie che a volte fa piacere trattare, dopo tanti anni in cui purtroppo abbiamo dovuto concentrarci principalmente su politica e pseudoscienze. Il testo di cui parliamo è questo: Ammesso che gli operai egizi siano riusciti a tagliare, trasportare e posizionare 1 blocco al giorno, per costruire la Grande Piramide di Cheope ci sarebbero voluti esattamente (blocchi 2.400.000 : 365gg) un bel numero di anni, vale a dire 6.575 anni per terminarla. Questo vuole dire che la piramide, data per terminata nel 2.500 a.C. circa, sarebbe stata iniziata come minimo nel 9.000 a.C. Ma secondo gli archeologi la Grande Piramide venne costruita in soli 10 anni verso il 2.500 a.C. Cosa comporta questa affermazione? Per ...