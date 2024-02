Gli aiuti all' Ucraina servono più alla pace che alla guerra

(Di venerdì 2 febbraio 2024)fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma dimilitari all'per 50 miliardi. Il premier ungherese, Viktor Orban, si è piegato alle ragioni degli altri dopo aver bloccato il finanziamento a Kiev per mesi utilizzando esplicitamente o meno il diritto di veto. Per alcuni versi il vertice di ieri e Bruxelles, al di là della decisione collegiale, è di quelli che si ricorderanno perché ha aperto la strada ad un'Europa più coesa specie sui temi di politica estera e della difesa soprattutto per come la decisione è maturata. Di fronte all'ostinazione di Orban,minaccia di utilizzare il diritto di veto, il nucleo storico della Ue Germania-Francia-Italia ha utilizzato una minaccia ancor più pesante: se il leader magiaro avesse ancora insistito ...

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 2 febbraio 2024. Drone su San Pietroburgo, è il primo attacco di Kiev. Ecco la strategia della paura (e la risposta di Putin) ...La Ue sblocca gli aiuti all'Ucraina, senza cedere a Orban We have a deal. #Unity All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget… Leggi ...Casa Fellini: proteste del gestore per mancati aiuti sull’alluvione patita. Non c’è pace per casa Fellini che fu dei nonni paterni del grande regista riminese e che, dopo un pregevole recupero ...A gennaio il tasso annuale è del 2,8%, a dicembre era al 2,9%, mentre a Bruxelles, il Consiglio europeo ha trovato in extremis un’intesa tra i 27 Paesi membri sul bilancio comunitario e gli aiuti ...Il decreto regionale che stanziava 45 milioni è stato ritirato la i fondi sono già iscritti nei bilanci comunali che adesso rischiano di andare gambe all'aria. una settimana fa la regione si è impegna ...