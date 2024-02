Gli agricoltori sui trattori bloccano i depositi dei supermercati in Belgio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo il giovedì dell'assedio a Bruxelles, la protesta deiinsi sposta al confine con l'Olanda . embed post id="1820742" Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi indi posticipare il viaggio. La...

Alcuni blocchi vengono registrati anche in Vallonia. Protesta trattori, terza notte a Cagliari tra clacson e fumogeni Terza notte di fila per gli agricoltori e i pastori sardi davanti al varco Dogana ...Si sono ritrovati al piazzale Nettuno con i loro trattori e hanno attraversato il centro cittadino, diretti verso il palazzo municipale prima e la prefettura subito dopo. Gli agricoltori del crotonese ...L’Iru e alcune associazioni dell’autotrasporto di Francia, Romania e Spagna hanno incontrato la Commissaria europea ai Trasporti Adina Valean per chiedere protezioni per autisti e veicoli industriali ...