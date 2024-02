Gli agricoltori non sono tutti uguali | così come i motivi delle loro proteste

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ledeglieuropei ribadiscono due lezioni banali solo all’apparenza. La prima è che il legame tra il cibo e l’ambiente è indissolubile, nonché unachiavi per mitigare gli effetti della crisi climatica; la seconda è che quando i temiframmentati a livello nazionale non esiste il bianco o il nero. Non è furberia, non è opportunismo, ma ammettere di essere piccoli dinanzi alla complessità di un settore, quello primario, fondamentale per decarbonizzare il nostro sistema produttivo. Nel 2019, stimava l’Agenzia europea dell’ambiente, l’agricoltura era responsabile del 10,55 per centoemissioni di gas serra nell’Unione europea. Il riscaldamento globale è un problema non solo attuale, ma anche sulla via del peggioramento: due condizioni che impongono ...