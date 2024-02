Gli agricoltori combattono contro tutto ciò che ha permesso all’agricoltura di prosperare nel mondo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ieri a Bruxelles è stata la giornata dei trattori. Centinaia di, arrivati d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Quante cose chiediamo all’agricoltura e quante sono contraddittorie: coltivare a chilometro zero, però essere forti nelle esportazioni, altrimenti ... (ilfoglio)

Prima di parlare, leggere. Prima di parlare delle proteste degli agricoltori , dico. Ma leggere le loro richieste potrebbe non bastare: sono molte e ... (ilfoglio)

ANCONA - Si accendono roghi, con legna e pneumatici, esplodono petardi, sventolano slogan di rabbia. «Stop alle follie della Ue» urlano gli agricoltori che, arrivati da tutta ...Il casello Valdichiana è chiuso per il terzo giorno di protesta degli agricoltori che marciano con i trattori lungo l'uscita Bettolle dell'A1. La manifestazione continuerà fino a sabato, con l'obietti ...Il giornalista americano Dan Egan spiega perché si dovrebbe parlare di più di un elemento indispensabile per la vita e in diminuzione sulla Terra ...Al direttore - Sono Alessandro, un agricoltore di Padova. Concordo con lei sullo scarso spessore del ministro dell’Agricoltura, anche se il mio settore ha avuto sempre questo tipo di personaggi a guid ...Manutenzione e pulizia dei canali insufficiente, basso livello idrico negli invasi e stagione irrigua potenzialmente a rischio. È il grido d’allarme lanciato dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia ...