Gli acquisti più assurdi di fine mercato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è chiusa una sessione dilunga e snervante: se gennaio è lungo, il calciodi gennaio è lunghissimo nella sua immobilità. Sembra davvero che non sia successo nulla, se lo si guarda con gli occhi del conquistatore, se si pensa cioè solo alle grandi squadre, agli scambi milionari, al Chelsea dello scorso anno, per dire. Ma mentre le grandi squadre stavano a guardare, tra le cosiddette piccole ilè stato irrequieto e rapsodico. Pochi soldi, tanta fantasia, molto disagio. Solo Verona e Salernitana potrebbero rendere questa rubrica un romanzo a volumi tipo La Recherche di Proust. Ora, sembra, stiano battagliando per assicurarsi le prestazioni di Manolas. Che dire? Grazie. Del loroparleremo più approfonditamente altrove, qui invece abbiamo provato a fare un piccolo bignami degli ...

Pochi movimenti, pochissimi soprattutto in entrata , nel mercato invernale del Lecce che si chiude con qualche rimpianto per gli acquisti che... (calciomercato)

Ieri quattro sessioni video a Formello Non s'aspettava qualcuno, non è arrivato nessuno. Il mancato acquisto di Kent non gli toglie il sonno e gli ultimi due giorni di mercato li ha vissuti chiuso a ...