Gli accessori diventano Couture | la nuova borsa d’Alta Moda di Valentino

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) C’è unait-bag in circolazione: laGaravani Allknots. Questa creazione, presentata attraverso un video making of, apre un nuovo capitolo della serie “Mastery Tales”, offrendo uno sguardo senza precedenti sul processo creativo che anima l’eccezionale savoir-faire del marchio. Molto più di uno, questa it-bag celebra la creatività, la lavorazione artigianale e la tradizioneche da sempre caratterizzano. Il nodo, elemento centrale del design, racchiude in sè tutti questi messaggi simboleggiando la semplicità trasformata in eccellenza.Garavani Allknots, una...