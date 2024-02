Giustizia e imprese | la via per costruire un rapporto sano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Può esistere untra? E se sì, da dove bisogna partire? La terza tavola rotonda della “Ripartenza” intitolata “Iltra economia ein Italia” è partita da queste domande per poi esplorare territori nuovi, tra processi e intelligenza artificiale. Il confronto sul palco del Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano ha visto protagonisti Ginevra Cerrina Feroni (Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali), Marcello Viola (Procuratore capo di Milano), Guido Carlo Alleva (avvocato penalista), Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo), Guglielmo Maisto (docente di diritto tributario). Bisogna partire dalla consapevolezza delle possibili interferenze per ...