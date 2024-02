Giuseppe Garibaldi nasconde il cibo al GF | ma viene scoperto | scoppia la lite

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nella casa del Grande Fratello èta una discussione che ha coinvolto quasi tutti i concorrenti. L’oggetto del contendere è stato il, elemento che speso crea discordia. Lo scontro è nato nel momento in cui Vittorio Menozzi ha notato cheha nascosto un barattolo di crema spalmabile per non farla mangiare agli altri concorrenti, e lo ha detto a Beatrice Luzzi. I due, così, dopo essersi confrontati, hanno deciso di andare a parlare con il diretto interessato e, in men che non si dica, èto il caos. Vittorio Beatricelitigano per ilal GF Vittorio Menozzi è rimasto molto male per il comportamento assunto daal GF. Il barman, infatti, ha nascosto un barattolo di crema, ...