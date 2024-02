Giulia De Lellis e Carlo Beretta | amore al capolinea? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sembrerebbe essere giunta aldopo circa quattro anni d’la relazione fraDe. Stando a quanto trapelato da Whoopsee.it, l’influencer e l’imprenditore insieme dall’estate 2020, si sarebbero detti addio dopo la recente (e romantica) vacanza in Messico. Soltanto un mese fa la coppia si era mostrata più affiatata e innamorata che mai durante i festeggiamenti di Capodanno. La segnalazione del noto magazine di cronaca rosa poi ripresa da Deianira Marzano sui suoi social lascerebbe intendere che fra i due qualcosa potrebbe essersi rotto. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi nonché esperta di gossip ha poi pubblicato su Instagram alcuni messaggi che le erano arrivati in direct. Un utente ha segnalato alla Marzano che Giulio si troverebbe in America ...