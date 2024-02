Giulia Cecchettin oggi dottoressa   La nonna | Fatico a pensare che non sia più qui

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AGI -sarà finalmente. La cerimonia di conferimento della laurea sarà celebrata nella mattinata diall'Università di Padova. Un traguardo dal grande valore simbolico per la giovane 22enne, la cui vita è stata stroncata dal fidanzato Filippo Turetta a soli cinque giorni dalla laurea in Ingegneria Biomedica. Dei due fidanzati si erano perse le tracce lo scorso 11 novembre dopo una serata trascorsa assieme. Ne era nata una lunga "caccia all'uomo" visto che fin da subito si era esclusa l'ipotesi di un allontanamento spontaneo. Ricerche a tappeto con ogni tipo di mezzo e tecnologia che si sono drammaticamente interrotte sabato 18 novembre, una settimana esatta dall'inizio delle ricerche, quando il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis, in provincia ...

Il caso Giulia Cecchettin , anche al giorno d’oggi, ha lasciato tantissimi strascichi in tutta Italia. Proprio per questo, una 16enne di Latina , che ... (zon)

Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate l'11 novembre scorso da Filippo Turetta, ha ottenuto oggi dall'Università di Padova la laurea alla memoria in ...Dopo la panchina rossa tra i viali dell'Università di Padova che Giulia ha attraversato tante volte, l'Ateneo pochi giorni fa ha istituito un premio di laurea per le studentesse in Ingegneria biomedic ...Un tema dedicato a Giulia Cecchettin, in cui ha trovato il coraggio di raccontare il suo vissuto di violenza e stalking. Protagonista della vicenda, raccontata da Il Messaggero, una studentessa di 16 ...