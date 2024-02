Giulia Cecchettin | l’università di Padova le conferisce la laurea alla memoria

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In un toccante tributodi, la 22enne di Vigonovo tragicamente scomparsa l’11 novembre scorso,diha conferito oggi lain ingegneria biomedica. La giovane, vittima di un brutale omicidio per mano dell’ex fidanzato, era prossimadiscussione della sua tesi, avendola già completata prima del tragico evento. La cerimonia di conferimento si è svolta nell’aula magna del Bo, un momento di profonda commozione per familiari, amici e la comunità accademica. Presenticerimonia i familiari di: il padre Gino, la sorella Elena e il fratello Davide, che hanno ricevuto il riconoscimento circondati dall’affetto ...

Dopo la panchina rossa tra i viali dell'Università di Padova che Giulia ha attraversato tante volte, l'Ateneo pochi giorni fa ha istituito un premio di laurea per le studentesse in Ingegneria biomedic