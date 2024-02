Giulia Cecchettin | laurea alla memoria all’università di Padova Il papà | “Manchi più dell’ossigeno”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La ragazza è stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La sorella Elena: "Eri il mio 'piccolo genietto'". La rettrice: "Era un primo violino". La ministra Bernini: "Bella l’idea di dedicarle un’aula e dei premi perché in ogni successo ci sia un po’ di lei" "Io non riesco ad essere felice, il conferimento di

PADOVA - Giulia Cecchettin è dottoressa in Ingegneria biomedica. Chissà cosa avrebbe pensato in quel momento, davanti ai suoi docenti, mentre veniva ... (ilgazzettino)

Conferita la laurea alla memoria per Giulia Cecchettin all’Università di Padova. Le parole del padre Gino alla consegna: “Manchi più dell'ossigeno” ...(Agenzia Vista) Padova, 2 febbraio 2024 “Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio 2001, la laurea in Ingegneria Biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni, Giulia”, ...Laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, Bernini: “Siamo tutti responsabili, ognuno di noi deve fare qualcosa, non si può restare indifferenti” Di L’università di Padova rende omaggio a Giulia Cecch ...