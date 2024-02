Giulia Cecchettin | a Padova al via consegna laurea alla memoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 feb. (askanews) – E’ iniziata all’ateneo dila cerimonia di conferimento dellain ingegneria biomedica diuccisa lo scorso novembre. “È un’emozione grandissima, io qua non c’ero mai stata, e allo stesso tempo mi emoziona che non ci sia più la mia bambina e non sia qui a godersi questa cerimonia. Faccio fatica a pensarlo” ha commentato Carla Gatto, la nonna di. Sono presenti la famiglia della giovane e il ministro dell’Istruzione, Anna Maria Bernini “E’ con grande pudore che provo a chiedere aun sorriso” ha detto la rettrice Daniela Mapelli introducendo la cerimonia, dopo la lettura del messaggio del presidente della Regione, Luca Zaia. L'articolo proviene da ...