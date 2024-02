Giubileo Ciani DEMOS | sia occasione di inclusione per tutti i cittadini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2023 – Il capogruppo capitolino die deputato Paoloesprime apprezzamento per le parole di Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, per le dichiarazioni a margine del convegno “Roma si prepara al lavoro per la Capitale”. “Sono d’accordo con lui sulla necessità di guardare a questo evento non solo in termini di cantieri e opere, ma di accoglienza piena dei pellegrini da parte della città e, a maggior ragione, dei suoi abitanti, che meritano di essere coinvolti non solo in termini di pazienza e di resilienza. Di Cola parla di undei romani, in cui possano diminuire le tasse e aumentare i servizi per loro. Nell’Anno Santo,di perdono, di indulgenza, di riconciliazione, che nasce dalla tradizione antica del popolo d’Israele in cui era prevista anche ...