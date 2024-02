Giù le mani da Piotr Zielinski | la lanterna di Goethe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giù leda. Se la riconoscenza nello sport è uno stucchevole esercizio di retorica che spesso non genera alcun risultato, la dimenticanza invece è un grave peccato di arroganza.è un calciatore del Napoli, un simbolo degli ultimi anni, una rarità tecnica di cui questa squadra ne ha bisogno come l’acqua, in un’arsura deprimente che è il calcio che propone. Banalizzare tutto per un controversia contrattuale è unafestazione di provincialismo Perché a Napoli i professionisti non possono essere trattati da professionisti? Perché un calciatore in scadenza deve vivere da ostaggio ed essere lanciato in pasto alla stampa, ai tifosi, alla shitstorm dei social, solo perché non ha sciolto le riserve sul suo futuro?è un calciatore del Napoli ne é un ...