Giovane trovato morto lungo i binari del treno a Vigevano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Pavia) – Tragico ritrovamento intorno alle 11 di oggi astrada San Marco. Un uomo di 33 anni è statosenza vita vicino aidella ferrovia. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) la morte sarebbe avvenuta verosimilmente per arrotamento. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, vigili del fuoco e forze dell’ordine.