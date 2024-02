Giornata di Raccolta del Farmaco da martedì 6 a lunedì 12 febbraio

(Di venerdì 2 febbraio 2024)didelda martedì 6 a lunedì 12in oltre 5.600 farmacie che partecipanoin tutte le città italiane Anche quest’anno, si svolge la GRF –didel. Durerà una settimana,12. In oltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa – L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 €) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo ...

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Ser ...In oltre 5.600 farmacie che partecipano in ogni città, si dona uno o più medicinali da banco. Serve più di 1 milione di farmaci, per 427.000 persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendo ...Anche quest’anno, si svolge la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. In oltre 5.600 farmacie che partecipano in tutte le città italiane ...