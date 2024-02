Giornata delle zone umide Camminata al Lago di Porta guidata dagli ambientalisti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per lamondiale, i circoli della Versilia e di Massa Montignoso di Legambiente organizzano un’escursione naturalistica domani aldi. Durante lail biologo Gilberto Baldaccini e l’ingegne Roberto Vercelli illustreranno le caratteristiche dell’area e i progetti proposti dall’associazione. Il ritrovo è fissato per le 9 sull’Aurelia a Montignoso, nell’area della torre Medicea/Ponti della ferrovia. I volontari toglieranno le piante di miriofillo dalla Fossa Fiorentina, poi alle 10 comincerà l’escursione nell’ area del, alla fossa fiorentina e nel bosco. La conclusione è prevista per le 13. Informazioni: Riccardo 347 369.050.7, Francesco 349 258.753.4, Paolo 331 915.406.2, Andrea 349 403.391.8.

