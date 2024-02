Giorgio Minisini non si arrende | “Dobbiamo capire il problema | lo risolveremo per la finale”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pensando alla. Sono iniziati quest’oggi i Mondiali degli sport acquatici a Doha. Nella capitale del Qatar, fino al 18 febbraio, la rassegna iridata terrà banco nell’insolito slot temporale in cui è prevista. Nel nuoto artistico c’è stato il ritorno alle gare di, grande assente nella rassegna iridata di Fukuoka (Giappone) dell’anno scorso. Nei preliminari del solo tecnico maschileha ottenuto il quarto punteggio, pagando un’imprecisione nella parte conclusiva della propria routine. I famigerati “Base Mark” hanno ormai dall’anno scorso i connotati di un incubo per chi si esibisce in vasca, considerata la rivoluzione nel sistema di valutazione. Tuttavia, inc’è la consapevolezza di potersi rifare nelladel 5 febbraio. “La prestazione è ...

MONDIALI 2024 - Giorgio Minisini è in finale nel solo tecnico maschile: l'Azzurro è 4° al termine delle eliminatorie. Clamoroso exploit di Yang Shuncheng. A Doha si parte con il nuoto artistico e i tuffi: torna Minisini. Forfait di Ceccon. L'obiettivo degli azzurri è provare a migliorare il bottino di 14 medaglie. Dall'11 febbraio entreranno in scena gl