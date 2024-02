Gioco d’azzardo | Ravenna terza in regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Illegalizzato è in crescita, anche quello on line che coinvolge in particolare le generazioni più giovani. Nel 2022 in Emilia Romagna, secondo il focus sulla crescita delon-line dal titolo ‘Pane e azzardo: il sorpasso possibile’, realizzato a livello regionale da Cgil, Federconsumatori e campagna ‘Mettiamoci in’ con i dati forniti dall’Agenzia Dogane e Monopoli, sono stati spesi poco meno di 9 miliardi di euro in tutte le forme di, di questi un miliardo e mezzo è andato in fumo, è stato cioè perso. In questo contesto si inserisce il dato impressionante sulon-line che ha registrato un incremento del 125% dal 2019 al 2022. Numeri che trovano conferma anche a livello locale, dal momento che, ...