Gin | cucina giapponese e zuppe | le novità del 2024 di Slow Food Editore

Da cura per la malaria a protagonista indiscusso della mixology contemporanea, la storia del gin attraversa secoli, culture e comunità in un intricato percorso che lo ha portato a essere uno dei distillati da cocktail più apprezzati e ricercati. L'autore ed esperto Anthony Gladman guida il lettore in un racconto approfondito degli antichi usi del gin fino al rinascimento attuale, oltre a note pratiche sulla sua degustazione e alla miscelazione con altri ingredienti illustrate in bellissime infografiche. Completano il volume le schede di 100 tra i migliori gin al mondo e una sezione dedicata ai cocktail, per celebrare il ricco ventaglio di sapori, profumi e sfumature del famoso distillato. Anthony Gladman Il mondo del gin Collana Manualieuro 22,00 pagine 224 In libreria dal 10 gennaio