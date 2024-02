Gianni Morandi? A chi ha ficcato la lingua nell' orecchio | veleno sul cantante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nel suo libro Questa sera canto io - Splendori, miserie, passioni, tradimenti, segreti e trasgressioni in 50 anni di canzone italiana, Adriano Aragozzini, produttore musicale e manager, dedica alcune pagine "al" a. Parlando del tour in Giappone, scrive: "Ogni mattina, per raggiungere le località degli spettacoli, dovevamo prendere un aereo o un treno superveloce, di quelli che andavano a 300 all'ora e in Europa ancora non esistevano". Quindi "la mattina presto - spesso all'alba e dopo aver dormito solo poche ore - dovevamo andare in aeroporto o in stazione". E, "che era il discolo della compagnia, si avvicinava a qualcuno e gli ficcava letteralmente la. Erano tutti incazz*** a morte, ma ogni ...