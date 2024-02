Genocidio Israele nel mirino | diplomazia in rivolta contro Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Più di 800 funzionari in servizio negli Stati Uniti e in Europa hanno firmato una dichiarazione in cui si sostiene chenon abbia mostrato «alcun limite» nelle sue operazioni militari a Gaza, «che hanno provocato decine di migliaia di morti civili prevenibili», denunciando anche «il blocco deliberato degli aiuti» nell'enclave palestinese che ha messo «migliaia di civili a rischio fame e morte lenta». «Esiste il rischio plausibile che le politiche dei nostri governi stiano contribuendo a gravi violazioni del diritto internazionale, crimini di guerra e persino pulizia etnica o», si aggiunge nella "Dichiarazione transatlantica", una copia della quale è stata trasmessa alla Bbc. Secondo i funzionari, le loro amministrazioni rischiano di essere complici di «una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo», sottolineando che i loro ...