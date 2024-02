Genoa | i convocati di Gilardino per l’Empoli | c’è un nuovo arrivo

Ecco i Convocati di Gilardino in vista di Bologna Genoa . La situazione tra presenti e assenti per la gara che si disputerà al Dall’Ara Tramite il ... (calcionews24)

Il Genoa ha diffuso la lista dei Convocati per la partita di domani contro l'Empoli: c'è la prima chiamata per gli ultimi arrivati... (calciomercato)

Il Genoa ha diffuso la lista dei convocati per la partita di domani contro l`Empoli: c`è la prima chiamata per gli ultimi arrivati Franz Stolz (portiere), Giorgio.Il Pisa ha pubblicato la lista dei convocati per la partita con il Cosenza . Aquilani dovrà fare a meno degli squalificati Nicolas, Esteves e Lisandru Tramoni, oltre all’infortunato D’Alessandro.Genoa, i 24 convocati: prima chiamata Vitinha e Stolz oltre che per i Primavera Romano e Pittino. Frendrup e Badelj tornano dopo la squalifica ...