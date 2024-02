Genoa | Gilardino | “Felice della rosa che ho | Gudmundsson è come un nuovo acquisto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il tecnico delAlbertoha parlato in conferenza stampa in vistatrasferta di Empoli, commentando anche il mercato appena concluso: “Sonodel gruppo che ho ed è quello che dirò alla squadra. Il nostro obiettivo rimane quello di pensare di settimana in settimana, è sempre stato il mio obiettivo da quando ho messo piede a Pegli. Da parte mia e dei ragazzi c’è determinazione e ambizione per raggiungere il primo obiettivo stagionale il prima possibile, ovvero i 40 punti, cosa non semplice né scontata. Non lo era prima e non lo è adesso. Siamo in una posizione di classifica buona, ma l’ambizione deve darci la forza per raggiungerlo“. Poi sulla gara di domani: “Sarà una partita dal livello agonistico altissimo perché Nicola riesce a dare spirito e compattezza alla squadra. Noi abbiamo l’obbligo ...