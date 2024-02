Gaza | Bbc | “Lettera di 800 funzionari europei e Usa contro Israele”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'accusa nella 'dichiarazione transatlantica': "Stato ebraico senza limiti, amministrazioni a rischio complicità in genocidio". Intanto l'Onu lancia l'allarme: "Rafah pentola a pressione della disperazione" Più di 800in servizio negli Stati Uniti e in Europa avrebbero firmato una dichiarazione in cui avvertono che le politiche dei loro governi sulla guerrapotrebbero equivalere a

800 firme puntano il dito su Israele e sulla risposta militare contro la Striscia di Gaza in seguito all'attacco di Hamas del ...Germania e Francia. Visionato dalla Bbc grazie ad una gola profonda di ...Guerra in Medio Oriente. La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese dopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati, che potrebbero ..."Qui la realtà - ha detto la gola profonda sentita dalla Bbc - è che noi non stiamo solo mancando di prevenire qualcosa, stiamo diventando attivamente complici". Nel testo si accusa Israele di "non ...