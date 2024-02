Gaza | 800 funzionari europei e Usa denunciano Israele | “Gravi violazioni del diritto internazionale”

oltre 800 tra diplomatici e funzionari americani ed europei hanno sottoscritto un documento in cui accusano il governo di Israele di «gravi ... ()

La lettera «transatlantica» di 800 funzionari Ue e Usa contro Israele : «Necessario cessate il fuoco a Gaza»

Almeno la metà dei firmatari lavora per la Commissione europea. Tra questi anche italiani. In molti hanno deciso di restare anonimi per evitare ... (corriere)