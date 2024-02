Gasperini-Napoli | annuncio a sorpresa | “Ecco cosa ha fatto De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Prosegue il totoallenatore in casa, tanti i nomi accostati alla panchina dei campioni d’Italia,compreso. Walter Mazzarri con ogni probabilità non resterà l’allenatore delal termine della stagione. Il tecnico toscano, ex Cagliari e Torino, quando ha accettato con grande entusiamo la chiamata del club era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato e soprattutto della necessità di un vero e proprio miracolo per guadagnarsi la riconferma. Un miracolo non avvenuto, anzi, ad oggi il confronto con il non illustre predecessore Rudi Garcia pende clamorosamente a favore del francese, già non autore di un cammino indimenticabile, che non a caso gli era costato l’esonero dopo la clamorosa debacle del Diego Armando Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli....