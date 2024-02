Furto di carburante | la Guardia di Finanza scopre una frode nel settore delle accise e della libera concorrenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ravenna, 2 febbraio 2024 - Nel corso di un’operazione di servizio svolta in collaborazione con l’AgenziaDogane e dei Monopoli di Ravenna, il Gruppodidi Ravenna nelle prime ore di mercoledì scorso ha identificato un sodalizio criminale dedito aldida un noto deposito ravennate e alla successiva commercializzazione dello stesso attraverso canali non ufficiali. L’indagine, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Ravenna, ha consentito di rilevare come, attraverso l’elusione dei presidi di controllo internosocietà volti ad evitare l’illecita sottrazione di prodotto, gli indagati riuscivano a rifornire le autocisterne di un quantitativo dimaggiore di quello dichiarato ...