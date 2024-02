Furti e indebito utilizzo di carte di credito | 8 arresti a Roma

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La polizia di Stato diha arrestato 8 persone di origine sudamericana, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diaggravati edidie altri strumenti di pagamento, a danno di persone anziane alle quali sono stati asportati i loro beni lasciati incustoditi in automobile. Ventidue gli episodi attribuibili al sodalizio tra il giugno 2022 e luglio 2023. È stato evidenziato il modus operandi utilizzato dai soggetti, gravemente indiziati di appartenere al gruppo criminale, con una precisa ripartizione di ruoli e compiti, tutti funzionali aicon destrezza, operati secondo le seguenti modalità. Una prima fase preliminare di individuazione delle ...

