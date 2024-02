‘Furbetti’ del tagliando auto per disabili | controlli a Forio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiro di vite asull’utilizzo improprio dei cartellini perper la sosta: da stamane gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giovangiuseppe Iacono, hanno controllato decine divetture in sosta nel centro cittadino e nelle zone periferiche del comune isolano concentrandosi su quelle che esponevano il cartellino cherizza la sosta nelle apposite zone dedicate alle persone diversamente abili. Alla fine sono state 8 le infrazioni accertate, per l’utilizzo improprio del tesserino; ad uno dei trasgressori, a cui la contravvenzione è stata contestata al momento, oltre alla sanzione pecuniaria sono stati anche decurtati 6 punti dalla patente mentre negli altri casi l’utilizzo non consentito del contrassegno H costerà tra i 116 ed i 188 euro. I vigili ...