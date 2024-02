Fuga maldestra dopo un tentato furto | scivola mentre scavalca una staccionata | si ferisce ai genitali e cade a terra dolorante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sembra una candid camera, invece è un tentativo difinito male. Non per i rapinati, ma per i rapinatori. È successo a Mazzano, in provincia di Brescia, intorno alle 21: le telecamere di sorveglianza di un’abitazione inquadrano due ladri col volto camuffato. Stanno tentando di entrare in casa ma poi si fermano, forse allarmati da un cane all’interno della casa. Le telecamere inquadrano alla perfezione uno dei due, ben illuminato dai lampioni, con la faccia coperata da un passamontagna, vicino al cancello d’ingresso. A un certo punto i due decidono per la. Nel filmato, diffuso da Brescia Today, si nota uno dei due ladri che, tutt’altro che agile, nel tentativo sire unain legno,, sbatte isu un’asse di legno e stramazza a ...