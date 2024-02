Fuga di gas in cortile | allarme a Uboldo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una perdita di gas ha suscitato il panico in via Italia a, dove a risolvere la situazione sono accorsi i vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio di oggi in via Italia, dove le famiglie di unsono state allarmate da un intenso odore di gas proveniente dal portico d’ingresso, nel punto in ...

Genova – Consistente fuga di gas in via Vado, a Sestri Ponente. Una tubatura di media pressione si è rotta sotto il manto stradale, provocando la fuoriuscita.Sul canale Telegram della polizia Locale di Genova si avvisa che nel pomeriggio, a causa di una fuga di gas, sono state temporaneamente chiuse al transito via Giordano, via C.Corradi, Via d'Andrade e ...A perdere sarebbe un tubo del gas di Ireti. I tecnici sono già sul posto insieme ai vigili del fuoco di Genova e la polizia locale che ha chiuso via Giordano, via C. Corradi, via D'Andrade e via Vado ...