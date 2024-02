Frosinone-Milan | rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildelladialla vigilia di: ecco di seguito le sue parole neldel club rossonero. “L’obiettivo è mettere in campo la miglior prestazione possibile per tornare alla vittoria – ha spiegato, che poi ha detto la sua anche sulle voci di Antonio Conte come suo possibile successore – Non mi dà nessun fastidio ma un pochettino mi annoiano“. Di seguito e in alto ecco le sue parole nelintegrale. SportFace.

Il Milan dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Bologna, a San Siro, scenderà in campo a Frosinone. In occasione della ventitreesima giornata. Frosinone reduce dall'1-1 contro il Verona al Bentegodi, ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha spiegato anche perché la dirigenza ha preferito non acquistare un secondo difensore. Stefano Pioli ha parlato in conferma stampa del momento attuale in casa Mil ...Le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita contro il Frosinone Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna, il Milan (clicca QUI per leggere la probabile formazione) s ...