Frosinone | i convocati di Di Francesco per il Milan | c’è un nuovo acquisto

Sono 23 i giocatori del Bologna convocati dal tecnico Thiago Motta per la partita in programma domani al Dall'Ara contro il Sassuolo. Presente il nuovo ...Il Frosinone riceve domani alle 18 il Milan di Stefano Pioli ..."Tra gli infortunati dell'ultimo periodo Lirola è tra i convocati perché si è allenato ieri e oggi, Monterisi sta bene. non ci saranno ..."Milan in difficolta' Non credo sia in crisi. Non ha avuto continuita' di risultati, ma e' la terza forza del campionato ed e' in ...