Frosinone | Di Francesco | «Milan? Dobbiamo fermare una grande»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, in vista della gara contro il. I dettagli Eusebio Diha parlato in conferenza stampa in vista di. PARTITA – «Credo che sto facendo delle scelte anche in base alla caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione pensando anche agli avversari. loro hannogambe, specie sulla sinistra. Le scelte sono obbligate ma stiamo attenti anche in base agli avversari che affrontiami. Cosa serve peril? Non voglio mettere avanti un pizzico di fortuna,essere noi maggiormente determinati. Stiamo lavorando tanto sulla continuità nello stare nella partita.stare nella gara per più ...